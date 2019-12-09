Эксперты рекомендовали отменить часть налогов, а в часть внести изменения

Никаких решений на заседании принято не было, однако депутаты ознакомились с позицией негосударственных организаций по вопросу налогов на рабочую силу.

Эксперт Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) Петерис Лейшкалнс призвал депутатов в процессе принятия решений о налогах думать не только о том, сколько денег можно будет собрать с населения, но и о том, какие услуги можно предложить взамен, чтобы обеспечить равные возможности для всех жителей страны.

По мнению эксперта ЛКРД, следует рассмотреть вопрос о повышении конкурентоспособности общего режима сбора налогов на рабочую силу, более широком вовлечении работников в систему социального страхования, а также о возможности сокращения числа так называемых альтернативных налоговых режимов, по мере возможности способствуя переходу предпринимателей на общий налоговый режим. Лейшкалнс также считает, что альтернативные налоговые режимы должны быть более тесно связаны с системой социального обеспечения.

Также представитель ЛКРД высказал мнение, что дифференцированный необлагаемый минимум и налог солидарности должны быть отменены.

По его словам прогрессивный подоходный налог, повышенный необлагаемый минимум и в особенности дифференцированный необлагаемый минимум выгодны для компаний, которые ориентируются на экономику с низкой добавленной стоимостью. Эти модели, по словам Лейшкалнса, приводят к созданию товаров с низкой добавленной стоимостью, низким зарплатам и низкому ВВП. К тому же, по его словам, перечисленные модели дают большое преимущество теневой экономике.

Также эксперт ЛКРД убежден, что вопреки своей цели налог солидарности не уменьшает неравенства в обществе, так как, например, лицо с зарплатой в 5000 евро, которое обеспечивает только себя, не платит налог солидарности, а лицо с доходом в 6000 евро, обеспечивающее троих или более детей, платит данный налог.

По мнению ЛКРД, лучшими налоговыми инструментами для сокращения социального неравенства являются льготы в зависимости от числа лиц, находящихся на иждивении, которые нацелены на конкретные социальные группы, которые имеют объективный риск низких доходов.

Он также добавил, что Латвия должна увеличить объем налоговых сборов до 33% ВВП.

Член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Элина Ритиня присоединилась к мнению Лейшкалнса о том, что Латвии необходимо отказаться от прогрессивного подоходного налога, дифференцированного необлагаемого минимума и налога солидарности.

А представитель Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Марис Пукис призвал к тому, чтобы налоговые изменения рассматривались в контексте анализа эффективности действующих налоговых режимов.

Представитель ЛСС также согласился с тем, что налоговые сборы в ближайшие годы должны быть увеличены, но это следует делать постепенно. К тому же он предложил в ближайшие годы увеличить расходы на здравоохранение на 40%, а зарплаты учителей - на 100%.

"Это говорит о том, что мы не можем пойти на снижение общего налогового бремени. В то же время повышение налогов не должно быть резким", - добавил Пукис.

Бывшая министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, под руководством которой была разработана предыдущая налоговая реформа, заявила, что в налоговой системе всегда можно найти дефекты, однако, согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), латвийская налоговая система находится среди трех наиболее конкурентоспособных налоговых систем стран ОЭСР.