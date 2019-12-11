12 декабря 2019 года - день чудес: полнолуние, обладающее особой силой

Полнолуние считается опасным днем, но не в этот раз. Особая магия чисел сделает 12 декабря днем мощной созидательной энергии. Именно полная Луна при этом будет играть роль некоего источника сил для всех нас. Обычно в Полнолуние люди более активны, потому что это кульминационный момент всего лунного месяца.

Этот день еще называют днем чудес, потому что он создает портал двенадцати. Что это значит?

1. Он открывает Врата Затмения

Этот день считается началом зимнего затмения, поскольку первое затмение (солнечное) случится в это полнолуние, 12 декабря.

Другими словами,

эта ночь обладает огромной силой, поскольку это полнолуние создает энергетический портал, через который в наш мир придут силы из других миров.

Эти силы сыграют крайне важную роль.

2. Это последнее полнолуние десятилетия

Это полнолуние - последние полнолуние десятилетия (2010 - 2019), и звезды пытаются нам об этом сказать. Вы готовы закончить эту главу в своей жизни и начать новую?

3. Взаимосвязь: 12-й день 12-го месяца 2019 года, в котором сумма всех цифр также равна 12 (2+0+1+9=12)

Это полнолуние открывает портал двенадцати. В нумерологии 12 не просто число, которое делится на 3, - оно обладает особой силой.

Ведьмы всегда знали об этой силе: 12 месяцев в году

12 знаков Зодиака

12 главных богов и богинь Олимпа

12 апостолов

Колена Израилевы (12)

12 подвигов Геракла

12 волшебных часов дня

12 волшебных часов ночи

Таким образом,

это полнолуние будет пропитано силой двенадцати. 12 - это число идеала, мудрости Вселенной и огромной силы. Считается, что 12 также число ангелов и их силы.

4. Мощный метеорный дождь

На эту волшебную ночь полнолуния выпадает пик Геминид – одного из самых мощных метеорных потоков. Их активность начинается 4 декабря и заканчивается 17 декабря. Пик ожидается в период с 13 по 14 декабря и может достигнуть 150 метеоров в час.

5. Расположение звезд: Венера, Сатурн, Плутон

И последний, но не менее важный пункт - это особое расположение звезд в эту волшебную ночь. Венера, Сатурн и Плутон создадут невероятно мощную связь, которая высвободит огромное количество астрологической энергии в наш мир.

К слову, в последний раз, когда это случилось (тогда, правда, в связке не было Венеры), вспыхнула Первая мировая война.

К счастью, в этот раз Венера дает надежду на то, что все будет не так плохо.

Как вы уже поняли, день и ночь 12 декабря будут довольно напряженными. Это не просто очередное полнолуние - все ждут, что произойдет что-то очень важное, и будем надеяться, что только хорошее.

Что нельзя делать в декабрьское полнолуние

Игнорировать страхи. В день полнолуния обостряется интуиция, которую нельзя задвигать на второй план. Иррациональные страхи смогут завладеть разумом, что позволит разобраться в себе и наконец найти причину, которая мешает дышать полной грудью и наслаждаться каждыми прожитым днем.

Потакать вредным привычкам. Переменчивая энергетика Близнецов может подтолкнуть к сиюминутным порывам, которые вряд ли положительно повлияют на будущее. В связи с этим эксперты советуют отказаться не только от употребления алкоголя, но и от разрушительных эмоций.

Яркие чувства могут стать причиной превышения скорости, что может закончиться неприятностями как с законом, так и со здоровьем.

Ссориться. Конфликты в дни полнолуний могут обернуться серьезными последствиями, а в четверг, когда полная Луна находится в Близнецах, эмоции могут спровоцировать сильные ссоры как в деловой среде, так и с близкими.

Рисковать. Риск не всегда дело благородное, а в полнолуние он может стать причиной множества проблем. Спонтанные решения способны отдалить от цели и спровоцировать отток денежных средств.

Переоценивать свои возможности. Прилив сил в декабрьское полнолуние приведет к успеху, однако лишь в том случае, если человеком будет двигать расчетливость. В противном случае, если переоценить себя, можно повысить риск потерять наработанное, а вместе с ним и авторитет.