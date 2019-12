"СМИ издеваются": Петросян отреагировал на новости о своей женитьбе

View this post on Instagram

В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике. В моей памяти сохранились выдающиеся спектакли русского театра. Сегодня этот список пополнил «Ревизор» в Театре О.Табакова, поставленный режиссёром Сергеем Газаровым. Много я видел «Ревизоров», этот, пожалуй, самый выдающийся! Как я рад, что сегодня театр рождает явление. Постановка, актеры, художник оказались на такой высоте, когда можно сказать, что они всё сделали на уровне самого Николая Васильевича. Спектаклем правила ирония, филигранная эксцентрика, доводящая зрителей до гомерического смеха. Огромное количество находок на один квадратный сантиметр, неожиданных решений всех классических эпизодов пьесы. При этом глубина гоголевского смеха явственно ощущается, перекидываясь намеком на современную жизнь. Я редко даю такое определение, но сегодня я хочу это сделать: гениальный Владимир Машков в роли Городничего. Хлестаков - 20-летний Владислав Миллер. Удивительный и обаятельный. И дальше я перечислю многих актеров, которые создали потрясающую галерею гоголевских персонажей: Сергей Угрюмов (Ляпкин-Тяпкин), Александр Марин (Бобчинский-Добчинский), Александр Фисенко (Земляника), Виталий Егоров (Гибнер), Сергей Беляев (Осип). Яна Сексте (Анна Андреевна), Наталья Качалова (Мария Антоновна) - в сцене вместе с ними комедия дребезжала от восторга зрителей. К сожалению, всех артистов здесь не перечислишь, они все великолепны! От всей души поздравляю театр с грандиозной премьерой, которая войдёт яркой страницей в историю нашего Театра!Браво! На видио фрагментик восторженного спитча Г.Б. Волчек, который она произнесла в конце при всех зрителях и актёрах, стоящих на сцене. Чрезвычайно редко такое бывает! @teatr_tabakova #театртабакова #ревизор #владимирмашков #вечервкругудрузей #вечервтеатре #сергейжорин #евгенийпетросян #петросян #народныйартист