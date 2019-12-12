"СМИ издеваются": Петросян отреагировал на новости о своей женитьбе

"В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой", - написал Евгений Ваганович.