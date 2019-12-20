Пт, 20.12.2019
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  • "Это какой-то цирк": Рижский блогер о Неделях моды, топах инфлюэнсеров и налогах

В чём фишка? ⟩ "Это какой-то цирк": Рижский блогер о Неделях моды, топах инфлюэнсеров и налогах

Алина Келлер

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

TVNET продолжает рассказывать о людях из мира шоу-бизнеса, а также тех, кто часто остается в тени. В шестом выпуске гостем программы "В чём фишка?" стала рижский фешн-блогер Алина Келлер. 

Алина Келлер - латвийский фешн-блогер. Начала вести свою Instagram-страницу в 2015 году. Сейчас количество её подписчиков достигло 57,5 тысяч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Блондинка рассказала нам, что является первой блогершей из Латвии, которая попала на самые крупные Недели моды (Париж, Милан и Лондон). Сейчас Алина работает личным стилистом с частными клиентами и ведёт свою рубрику в журнале Lilit Look. 

Девушка не скрывала своего негативного отношения к основательнице единственной в Латвии Ассоциация блогеров и инфлюэнсеров Майе Арманевой, топу блогеров на странице balticbrands.eu, фрикам на Неделях моды и необходимости хэштега "реклама" в публикациях. 

"Вот эти фрики, вот этого я не понимаю", "Кто там в топе был, я знать не знаю", "Остается только покупать этих подписчиков", "Я не хочу оставаться в этой стране", - сказала нам Алина. 

Видео: Интервью с Алиной Келлер  

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