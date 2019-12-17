Ventspils nafta сменила название на Latvijas kuģniecība

Наряду со сменой названия произошли изменения также в правлении и совете Latvijas kuģniecība.

Должность в правлении предприятия покинул его председатель Роберт Киркуп, который перешел в совет Latvijas kuģniecība. Продолжают работу в правлении Гиртс Апситис и Дмитрий Юдин.

Из совета компании вышли председатель совета Владимир Эггер и член совета Федор Мамай, а назначены в совет Ольга Куренкова, Варвара Максимова, Наталья Микиене и Константин Защеринский, которые ранее входили в совет ликвидированного Latvijas kuģniecība, а также Дэвид Бернард Франсен. Работу в совете компании продолжает Нафисет Негуч.

Latvijas kuģniecība зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 35 000 евро. Оборот концерна в 2018 году составил 8,9 млн евро, убытки - 14,146 млн евро. Latvijas kuģniecība принадлежат доли Ventspils biznesa centrs (100%), LatRosTrans (66%) и Ventspils ekspedīcija(17,2%).