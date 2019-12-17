Холдинговая компания Ventspils nafta сменила название на Latvijas kuģniecība, в свою очередь прежнее Latvijas kuģniecība ликвидировано, свидетельствуют данные Firmas.lv.
Наряду со сменой названия произошли изменения также в правлении и совете Latvijas kuģniecība.
Должность в правлении предприятия покинул его председатель Роберт Киркуп, который перешел в совет Latvijas kuģniecība. Продолжают работу в правлении Гиртс Апситис и Дмитрий Юдин.
Из совета компании вышли председатель совета Владимир Эггер и член совета Федор Мамай, а назначены в совет Ольга Куренкова, Варвара Максимова, Наталья Микиене и Константин Защеринский, которые ранее входили в совет ликвидированного Latvijas kuģniecība, а также Дэвид Бернард Франсен. Работу в совете компании продолжает Нафисет Негуч.
Latvijas kuģniecība зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 35 000 евро. Оборот концерна в 2018 году составил 8,9 млн евро, убытки - 14,146 млн евро. Latvijas kuģniecība принадлежат доли Ventspils biznesa centrs (100%), LatRosTrans (66%) и Ventspils ekspedīcija(17,2%).
Ныне уже ликвидированное прежнее предприятие Latvijas kuģniecība было зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составлял 2,5 млн евро. Оборот компании в прошлом году составил 1,83 млн евро, прибыль - 1,122 млн евро.