Пуце не сомневается, что Сейм проголосует за роспуск Рижской думы

Один из партнеров коалиции - партия KPV LV - заявила о том, что ее фракция не поддержит разработанный Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) и поддержанный правительством законопроект о роспуске Рижской думы. По словам Пуце, о таком решении KPV LV он узнал только на прошедшем в понедельник заседании коалиции.

По мнению министра, KPV LV имеет право на такое решение, однако он уверен, что законопроект о роспуске Рижской думы все равно будет поддержан большинством парламента.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в свою очередь сообщил, что в аннотацию к вышеупомянутому законопроекту, включающую юридическое обоснование роспуска Рижской думы, были внесены изменения, чтобы законопроект был как можно более качественным.

Как сообщалось, Кабинет министров решил направить на рассмотрение в Сейм законопроект о роспуске Рижской думы.

Против передачи законопроекта в парламент проголосовали два министра партии KPV LV - министр благосостояния Рамона Петравича и министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце заявил, что основания для роспуска Рижской думы присутствуют из-за систематически не решаемых проблем с вывозом мусора. Он добавил, что возражения юристов Госканцелярии учтены, и аннотация к законопроекту дополнена необходимыми разъяснениями. Представители Госканцелярии со своей стороны признали, что в аннотации учтены их замечания.

Правительство предложит Сейму рассмотреть законопроект в срочном порядке и уже завтра созвать для этого внеочередное заседание.

Петравича пояснила, что голосует против законопроекта, так как ничто не свидетельствует о неспособности Рижской думы справиться с вывозом отходом, что считается главным аргументом для ее роспуска.

Гиргенс поинтересовался, располагает ли Пуце информацией о том, что в Риге есть проблемы с вывозом отходов. Пуце ответил, что вывоз отходов в столице обеспечен лишь потому, что правительство издало соответствующее распоряжение.