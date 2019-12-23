Пн, 23.12.2019
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Цифра дня: сколько звезды тратят на концертные костюмы

Филипп Киркоров

ФОТО: скриншот видео

Звезды российского шоу-бизнеса тратят огромные суммы на свои концертные костюмы. Журналисты выяснили, сколько могут стоит наряды знаменитостей. Об этом сообщает Пятый канал. 

Филипп Киркоров неоднократно признавался, что он ярый шопоголик. В интервью Ксении Собчак он рассказывал о своей страсти к покупке одежды и показывал свой гардероб. 

Журналисты узнали, что на новогоднем шоу Филипп появится в расшитом золотыми узорами костюме от Dolce& Gabbana. Его стоимость - 90 тысяч евро.

Второй по дороговизне нарядов на российской сцене стала Светлана Лобода. 

Звезда любит носить платья бренда Balmain. Цена на такие наряды начинается от 5800 евро.

Но певица поддерживает и украинский бренд Luvi. Стоит подчеркнуть, что  одежда этого бренда в пять раз ниже. 

По сведениям журналистов другие звезды обычно бывают скромнее. Их платья стоят от 1500 до 3000 евро.

Часто такие звезды, как Глюкоза, Гагарина, Жасмин, Лолита и другие, выбирают наряды от Яны Расковаловой или Игоря Гуляева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JustAlla...Forever!!!! #allapugacheva #igorgulyaevbrand

Публикация от Sergei Kulikov (@sergeikulikov487)

Обувь звезды предпочитают от Giorgio Armani и Balenciaga: от 580 и 1000 евро соответственно.

Стоимость кружевных туфель Dolce& Gabbana - 870 евро, босоножки со стразами от Christian Louboutin - 1160 евро, а и замшевые туфли Gianvito Rossi - 1885 евро.

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