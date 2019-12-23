Цифра дня: сколько звезды тратят на концертные костюмы

Звезды российского шоу-бизнеса тратят огромные суммы на свои концертные костюмы. Журналисты выяснили, сколько могут стоит наряды знаменитостей. Об этом сообщает Пятый канал.
Филипп Киркоров неоднократно признавался, что он ярый шопоголик. В интервью Ксении Собчак он рассказывал о своей страсти к покупке одежды и показывал свой гардероб.
Журналисты узнали, что на новогоднем шоу Филипп появится в расшитом золотыми узорами костюме от Dolce& Gabbana. Его стоимость - 90 тысяч евро.
Второй по дороговизне нарядов на российской сцене стала Светлана Лобода.
Звезда любит носить платья бренда Balmain. Цена на такие наряды начинается от 5800 евро.
Но певица поддерживает и украинский бренд Luvi. Стоит подчеркнуть, что одежда этого бренда в пять раз ниже.
По сведениям журналистов другие звезды обычно бывают скромнее. Их платья стоят от 1500 до 3000 евро.
Часто такие звезды, как Глюкоза, Гагарина, Жасмин, Лолита и другие, выбирают наряды от Яны Расковаловой или Игоря Гуляева.
Обувь звезды предпочитают от Giorgio Armani и Balenciaga: от 580 и 1000 евро соответственно.
Стоимость кружевных туфель Dolce& Gabbana - 870 евро, босоножки со стразами от Christian Louboutin - 1160 евро, а и замшевые туфли Gianvito Rossi - 1885 евро.