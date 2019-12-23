Цифра дня: сколько звезды тратят на концертные костюмы

Филипп Киркоров неоднократно признавался, что он ярый шопоголик. В интервью Ксении Собчак он рассказывал о своей страсти к покупке одежды и показывал свой гардероб.

Журналисты узнали, что на новогоднем шоу Филипп появится в расшитом золотыми узорами костюме от Dolce& Gabbana. Его стоимость - 90 тысяч евро.

Второй по дороговизне нарядов на российской сцене стала Светлана Лобода.

Звезда любит носить платья бренда Balmain. Цена на такие наряды начинается от 5800 евро.

Но певица поддерживает и украинский бренд Luvi. Стоит подчеркнуть, что одежда этого бренда в пять раз ниже.

По сведениям журналистов другие звезды обычно бывают скромнее. Их платья стоят от 1500 до 3000 евро.

Часто такие звезды, как Глюкоза, Гагарина, Жасмин, Лолита и другие, выбирают наряды от Яны Расковаловой или Игоря Гуляева.

Обувь звезды предпочитают от Giorgio Armani и Balenciaga: от 580 и 1000 евро соответственно.