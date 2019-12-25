В ближайшие годы хотят значительно увеличить число принятых в эксплуатацию новых квартир

Улучшение доступности жилья является одной из целей НПР2027. В тексте плана подчеркивается, что жилье должно быть доступно всем домохозяйствам Латвии, а нынешний жилищный фонд к 2050 году должен соответствовать самым высоким требованиям энергоэффективности, стандартам безопасности и благоустройства. Кроме того, план подразумевает активную застройку тех районов, где растет предпринимательская деятельность и спрос на рабочую силу.

Целью НПР2027 является снизить долю домохозяйств, которые указывают на неудовлетворительные жилищные условия, с 31% в 2018 году до 22% в 2027 году.

Планируется, что число новых квартир, принимаемых в эксплуатацию в течение года, к 2027 году увеличится до 10 тыс., тогда как в 2018 году оно составило 2966 квартир.

Кроме того, до 40 тыс. планируется увеличить число квартир с улучшенной энергоэффективностью. По данным 2019 года, число таких квартир составляет 16 363.