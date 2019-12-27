В Минобороны рассказали, на что можно пустить выделенные США 175 млн долларов

В пресс-службе Минобороны агентству LETA сообщили, что в арсенале противовоздушной обороны Национальных вооруженных сил имеются переносные ракетные системы ближнего радиуса действия Stinger и RBS 70, однако в долгосрочной перспективе необходимы также ракетные системы среднего радиуса действия.

Для эффективной реализации этого плана нужно улучшить систему управления воздушным пространством, для чего планируется использовать средства США.

Министерство также напоминает, что на прошедшей в октябре в Брюсселе встрече министров обороны стран НАТО министры стран Балтии подписали международное соглашение о введении новой конфигурации системы контроля и наблюдения за воздушным пространством стран Балтии (BALTNET), предусматривающей создание трех центров контроля и информирования вместо одного.