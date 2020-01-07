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  • Фото: Седокова сделала подпись на латышском языке и распробовала сладости из Латвии

Фото: Седокова сделала подпись на латышском языке и распробовала сладости из Латвии

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Латышский язык становится все популярнее - возлюбленная латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Анна Седокова разместила в соцсетях короткое видео, в котором пробует печенье из Латвии. 

На своей Instagram-странице певица опубликовала изображение с упаковкой пипаркукас из Латвии. 

Анна разместила под фото предложение на латышском языке: "Laimīgu Jauno gadu!" ("Счастливого Нового года!"). 

ФОТО: Instagram/ annasedokova

Возможно приветствие на латышском языке помог написать Тимма. Также нельзя исключать вероятность, что в честь любимого Анна начала изучать латышский. 

Известно, что на праздники Тимма был в Латвии, где встретился со своим сыном. Было бы логично предположить, что латвийское угощение Седокова получила от него.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На данный момент союз Седоковой и Тиммы один из самых обсуждаемых в российских и латвийских СМИ. Свои отношения пара подтвердила в октябре 2019 года. Анна Седокова официально была замужем два раза. От третьих отношений у звезды есть сын Гектор. В свою очередь, Янис Тимма недавно расторг брак с супругой Саной, ради Анны.

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