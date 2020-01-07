Фото: Седокова сделала подпись на латышском языке и распробовала сладости из Латвии

На своей Instagram-странице певица опубликовала изображение с упаковкой пипаркукас из Латвии.

Анна разместила под фото предложение на латышском языке: "Laimīgu Jauno gadu!" ("Счастливого Нового года!").

ФОТО: Instagram/ annasedokova

Возможно приветствие на латышском языке помог написать Тимма. Также нельзя исключать вероятность, что в честь любимого Анна начала изучать латышский.

Известно, что на праздники Тимма был в Латвии, где встретился со своим сыном. Было бы логично предположить, что латвийское угощение Седокова получила от него.