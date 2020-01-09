Иван Ургант изменил внешность и стал похож на вокалиста Rammstein

Подписчики 41-летнего шоумена разделились на два лагеря. Они посчитали, что подобный стиль не совсем подходит звезде, а другая часть отметила, что новая стрижка заметно молодит и освежает. Некоторые и вовсе посчитали, что теперь Ургант стал похож на Тилля Линдеманна.