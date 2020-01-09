Чт, 9.01.2020
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Иван Ургант изменил внешность и стал похож на вокалиста Rammstein

Иван Ургант

ФОТО: скриншот видео

Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант решил кардинально изменить прическу. Теперь поклонники считают, что он стал похож на лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. 

Телезвезда решился на новую стрижку и побрил виски. Фотографией в новом имидже Ургант поделился прямо из гримерки.

"Отпуск где-то рядом", - подписал снимок Иван. 

Подписчики 41-летнего шоумена разделились на два лагеря. Они посчитали, что подобный стиль не совсем подходит звезде, а другая часть отметила, что новая стрижка заметно молодит и освежает. Некоторые и вовсе посчитали, что теперь Ургант стал похож на Тилля Линдеманна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпуск где-то рядом...

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

"Вау", "Помолодел лет на 30", "Радикальненько", "Класс! На Тилля похож", "Панк", "Тарас Бульба", "Зачем?", "Очень стильно и свежо!" - писали фолловеры. 

Какое-то сходство между ними есть, а вы согласны?
 

Ранее Светлана Лобода спела на немецком и поздравила Тилля с днем рождения

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