Иван Ургант изменил внешность и стал похож на вокалиста Rammstein

Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант решил кардинально изменить прическу. Теперь поклонники считают, что он стал похож на лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Телезвезда решился на новую стрижку и побрил виски. Фотографией в новом имидже Ургант поделился прямо из гримерки.
"Отпуск где-то рядом", - подписал снимок Иван.
Подписчики 41-летнего шоумена разделились на два лагеря. Они посчитали, что подобный стиль не совсем подходит звезде, а другая часть отметила, что новая стрижка заметно молодит и освежает. Некоторые и вовсе посчитали, что теперь Ургант стал похож на Тилля Линдеманна.
"Вау", "Помолодел лет на 30", "Радикальненько", "Класс! На Тилля похож", "Панк", "Тарас Бульба", "Зачем?", "Очень стильно и свежо!" - писали фолловеры.
Какое-то сходство между ними есть, а вы согласны?