Видео: Вратарь НХЛ забил гол броском через всю площадку

37-летний финский вратарь установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота броском через всю площадку в концовке встречи.

"Сегодня звезды сошлись. Я понимаю, что такие вещи происходят раз в жизни, так что я счастлив. Увидеть, как шайба влетает в ворота, было потрясающе", - приводил слова вратаря официальный сайт НХЛ.

Ринне стал 13-м вратарём в истории, кому удалось отличиться в матче НХЛ. В последний раз подобное удавалось Майку Смиту из "Финикса" в 2013 году.