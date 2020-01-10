Видео: Вратарь НХЛ забил гол броском через всю площадку

Вратарь клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз" Пекка Ринне стал автором заброшенной шайбы в победном матче против "Чикаго" (5:2).
37-летний финский вратарь установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота броском через всю площадку в концовке встречи.
"Сегодня звезды сошлись. Я понимаю, что такие вещи происходят раз в жизни, так что я счастлив. Увидеть, как шайба влетает в ворота, было потрясающе", - приводил слова вратаря официальный сайт НХЛ.
Ринне стал 13-м вратарём в истории, кому удалось отличиться в матче НХЛ. В последний раз подобное удавалось Майку Смиту из "Финикса" в 2013 году.
Кроме того, что Ринне забил, ему удалось отразить 29 бросков соперника. В матче против "Чикаго" вратарь был признан первой звездой матча и третьей - дня в НХЛ. В нынешнем сезоне финн провёл 27 матчей и трижды сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.