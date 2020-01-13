Фото: Зимние каникулы звезд в теплых странах

Родная моя, я тебя безумно люблю и благодарю за каждую секунду подаренную мне! Сделаю всё, чтобы ты была самой счастливой на свете ❤️ С днём рождения, мамуля! #мама #деньрождения #праздник #бали #семья #11января #родные #фото #bali #balilife #island #2020

Публикация от В Л А Д С О К О Л О В С К И Й (@vs20) 11 Янв 2020 в 5:42 PST