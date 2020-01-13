Фото: Зимние каникулы звезд в теплых странах

Еженедельно Русский TVNET предлагает узнать, как богатые и знаменитые представители российского шоу-бизнеса проводят свои выходные.
Какие нынче микро платья продаются...😅 Представила себя в таком, идя по улице, и задумалась, а насколько бы далеко я в нём ушла?) Экстремально конечно🙈 Странно что к нему в комплекте не идёт телохранитель) Девочки, куда в таком?🤪 P.S. Вид сзади - вообще без комментариев🤣🍑
Я каждый день жадно смотрю на эти красоты и хочу сохранить их в своей памяти🙏🏼 Это тёплое солнце ласкает мою кожу , а океан качает на волнах , щебетание птичек успокаивает в тенёчке и я сладко засыпаю. Ценю каждое мгновение своей жизни и благодарю вселенную за возможности 🙏🏼 ............. А ещё , буду очень благодарна вам за лайки, это даст мне мотивацию не лениться и больше снимать для вас сторис ❤️😘 #благодарю #вселеннаяслышит #мойотпуск #сейшелы #счастье
Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью - это талант каждой женщины 👩🏻🦱 Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это 🙏🏻 Женщина от природы обладает - необыкновенной пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать♥️ И каждая из нас должна развивать в себе этот талант. Талант чувствовать мир и окружающих🥰 Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы — наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию😘
Ну какой же классный был вечер! Спасибо всем нашим друзьям за компанию, а Филиппу @fkirkorov ещё и за то, что открыл нам увлекательную игру. Развлекались весь вечер: начали ещё за ужином, не могли остановиться и после него. "Ассоциации" сегодня не пошли, а вот "Шпион" очень увлек. А вы играете в игры? Какие ваши любимые? @leylafattakhova @lizaprigozhina @drmasliev @violettafomina_19