Пн, 13.01.2020
Если меня отправят на уголовное преследование в Южную Африку, то в принципе это эквивалентно смертному приговору. Кристине Мисане, которой грозит 15 лет тюрьмы в ЮАР

Фото: Зимние каникулы звезд в теплых странах

ФОТО: https://www.instagram.com/ritadakota/gagara1987/ коллаж Русский TVNET

Еженедельно Русский TVNET предлагает узнать, как богатые и знаменитые представители российского шоу-бизнеса проводят свои выходные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yellow Submarine ☀️

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straight up!

Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото вдвоем

Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я каждый день жадно смотрю на эти красоты и хочу сохранить их в своей памяти🙏🏼 Это тёплое солнце ласкает мою кожу , а океан качает на волнах , щебетание птичек успокаивает в тенёчке и я сладко засыпаю. Ценю каждое мгновение своей жизни и благодарю вселенную за возможности 🙏🏼 ............. А ещё , буду очень благодарна вам за лайки, это даст мне мотивацию не лениться и больше снимать для вас сторис ❤️😘 #благодарю #вселеннаяслышит #мойотпуск #сейшелы #счастье

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью - это талант каждой женщины 👩🏻‍🦱 Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это 🙏🏻 Женщина от природы обладает - необыкновенной пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать♥️ И каждая из нас должна развивать в себе этот талант. Талант чувствовать мир и окружающих🥰 Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы — наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию😘

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 2019го года:) #регинатодоренко

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соскучились, сил нет! ❤️ @borodylia

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

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