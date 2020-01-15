Новое видео: как в украинский самолет попали две иранские ракеты

На видео виден запуск двух ракет в течение примерно 30 секунд.

Кроме того, на виден горящий объект, который, как утверждает издание, является украинским самолетом.

Это видео сняли камеры наблюдения, находящиеся на зданиях рядом с объектами иранской армии, откуда были запущены ракеты.

На видео указано, что он снято 17 октября 2019 года, что не совпадает с датой, когда был сбит самолет - 8 января этого года.

The New York Times отмечает, что отличие дат можно пояснить тем, что Иран использует персидский календарь.

Напомним, украинский самолет с 176 людьми на борту разбился 8 января через несколько часов после ракетного удара Ирана по базам США в Ираке.