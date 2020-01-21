ХК "Сочи" в овертайме обыграл "Динамо". Это пятое подряд поражение рижан

В этом матче рижанам наконец удалось забросить шайбу, но тем не менее латвийская команда потерпела пятое поражение подряд.

Счёт в матче на 10-й минуте первого периода открыл Дмитрий Лугин, который воспользовался неразберихой в защите рижан. Следующей шайбы пришлось ждать до 8-й минуты третьего периода, когда Александр Протапович сравнял счёт.

Российский форвард "Динамо" прервал безголевую серию рижан, которая продолжалась больше 190 минут.

До конца основного времени существенных моментов больше не возникло и командам пришлось выявить сильнейшего в овертайме, который продлился менее минуты. Победу ХК "Сочи" принёс точный бросок Давида Рундблада.

Рижское "Динамо" после этого матча имеет в своём активе 33 очка и занимает последнее место в лиге. Следующие два матча против "Адмирала" и "Сибири" рижане также проведут дома.