Бесконечно длинные ноги Светланы Лободы продолжают покорять Сеть

37-летняя артистка делится в Instagram фрагментами своего отдыха. Она также опубликовала снимок с малышкой Тильдой.

"В прошлом году я приняла решение отдыхать весь январь. Набираться сил на весь год, но, понежившись на солнышке 10 дней поняла, что сильно соскучилась по работе... Вернулась на недельку, отработала пару тройку концертов, и обратно мчу на солнышко, к деткам. Кайф", - написала Лобода в Instagram.