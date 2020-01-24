Пт, 24.01.2020
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Бесконечно длинные ноги Светланы Лободы продолжают покорять Сеть

Светлана Лобода

ФОТО: скриншот видео

Популярная исполнительница Светлана Лобода отправилась отдыхать со своими дочками - восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой. Согласно информации многочисленных СМИ, певица выбрала для каникул солнечную Мексику.

37-летняя артистка делится в Instagram фрагментами своего отдыха. Она также опубликовала снимок с малышкой Тильдой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

любовь моя изучает мир ❤️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

(Орфография и пунктуация автора сохранены)

"В прошлом году я приняла решение отдыхать весь январь. Набираться сил на весь год, но, понежившись на солнышке 10 дней поняла, что сильно соскучилась по работе... Вернулась на недельку, отработала пару тройку концертов, и обратно мчу на солнышко, к деткам. Кайф", - написала Лобода в Instagram. 

Светлана уже несколько раз размещала свои фотографии, на которых фолловеры отмечали невероятно длинные ноги певицы. Артистка не останавливается и продолжает публиковать снимки, которые просто взрывают Сеть. 

"Амазонка", "Ну и ноги, Света!", "Шикарная", "Суперзвезда", "Такие ножки, я бы закинул себе на плечи", "Богиня", "Божественно красиво", "Очень красивая женщина", - восхищались подписчики. 

Ранее Лобода спела на немецком и поздравила Тилля с днем рождения.

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