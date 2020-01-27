Пн, 27.01.2020
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  • Седокова, Собчак, Харламов и другие звезды присоединились к флешмобу Долли Партон

Седокова, Собчак, Харламов и другие звезды присоединились к флешмобу Долли Партон

ФОТО: https://www.instagram.com/garikkharlamov/annasedokova/xenia_sobchak/ коллаж Русский TVNET

Американская кантри-певица Долли Партон опубликовала коллаж из четырех своих снимков для разных соцсетей. Примеру звезды последовали миллионы интернет-пользователей по всему миру. 

К флешмобу присоединились многие российские звезды, среди которых Ксения Собчак, Нюша, Гарик Харламов и другие.

Основная идея: разместить четыре снимка, которые иллюстрируют подход к разным социальным сетям. К примеру, LinkedIn, предназначен для установления деловых контактов, а Tinder для романтических знакомств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А какой я нравлюсь тебе больше?😋 Челленджи захватили весь мир!🌍🤩 Это вызов, который один человек делает другому через социальные сети.🕸 В первую очередь, #challenge - возможность повеселиться с друзьями, и я участвую!❤️🔝 А вы готовы к вызову?🔥 Какую социальную сеть используете чаще? 🤩 ________________ Do you like challenges?😋 #аннакалашникова #dollyparton #dollypartonchallenge #challenge #челлендж #флешмоб #россия #москва #russia

A post shared by Anna Kalashnikova (@annakalash) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А какой @gudokgudok ты сегодня? 😉 #DollyPartonChallenge

A post shared by Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Тиндер-только в каске!!!!))))

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я в разных соцсетях )

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#DollyPartonChallenge

Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А какая ты Нюша?))😂🙈

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

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