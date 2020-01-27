Седокова, Собчак, Харламов и другие звезды присоединились к флешмобу Долли Партон

Американская кантри-певица Долли Партон опубликовала коллаж из четырех своих снимков для разных соцсетей. Примеру звезды последовали миллионы интернет-пользователей по всему миру.
К флешмобу присоединились многие российские звезды, среди которых Ксения Собчак, Нюша, Гарик Харламов и другие.
Основная идея: разместить четыре снимка, которые иллюстрируют подход к разным социальным сетям. К примеру, LinkedIn, предназначен для установления деловых контактов, а Tinder для романтических знакомств.
А какой я нравлюсь тебе больше?😋 Челленджи захватили весь мир!🌍🤩 Это вызов, который один человек делает другому через социальные сети.🕸 В первую очередь, #challenge - возможность повеселиться с друзьями, и я участвую!❤️🔝 А вы готовы к вызову?🔥 Какую социальную сеть используете чаще? 🤩 ________________ Do you like challenges?😋 #аннакалашникова #dollyparton #dollypartonchallenge #challenge #челлендж #флешмоб #россия #москва #russia