Пн, 27.01.2020
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Канадец необычным способом спас трех примерзших к дороге котят

ФОТО: Kendall Diwisch "Facebook"

В среду, 22 января, канадец Кендал Дивиш совершил по-настоящему героический поступок, спася трёх котят, которые примерзли ко льду. 

Мужчина является работником нефтяной вышки. Он отправился на обход, когда заметил трёх котят, примерзших ко льду. Чтобы освободить их, мужчина вылил на лёд свой кофе. 

Этой историей он поделился на своей странице в Facebook. В видео, прикреплённом к записи, можно видеть, как это происходило. Дивиш пишет, что отвёз их домой, где покормил. Позднее он написал, что все три малыша нашли новый дом. 

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