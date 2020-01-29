На дороге спасли собаку, которая тащила за собой клетку со щенками

В штате Джорджия на юго-востоке США неравнодушные люди заметили собаку, которая тащила за собой по грунтовой дороге клетку со щенками.
Четыре крохи находились внутри металлической конструкции, а их мама была привязана к клетке поводком. Неизвестно, как долго животным пришлось страдать, пока их не обнаружили случайные прохожие - отец и сын, которые не смогли пройти мимо и вызвали волонтеров.
Вскоре мама с детками оказались в приюте.
"Щенки были покрыты блохами, клещами и фекалиями. Они пахли очень-очень плохо, - рассказала директор приюта Марианна Хэган.
- Спасибо добрым людям, которые привезли их".
Животных выкупали, напоили (они очень хотели пить), накормили, после чего обеспечили им медицинскую помощь. Им потребовалась противоглистная терапия, а также лечебные ванны от блох.
Как сообщается, спасенных собак переправят в приют Fancy Cats and Dogs Rescue в Вирджинии, где ветеринары продолжат их лечение и восстановление, после чего маме и малышам найдут любящих хозяев.
Кто так жестоко обошелся с животными, пока не известно, но полиция ищет преступников.
The mom was found dragging this crate, stuffed with her babies inside. More on the rescue and how the dogs are doing on THE News at 6. @WTOC11— Amanda Aguilar WTOC (@AAguilarTV) January 22, 2020
(Photo courtesy: McIntosh County Animal Services) pic.twitter.com/aN4IuhiDKl