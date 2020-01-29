Ср, 29.01.2020
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На дороге спасли собаку, которая тащила за собой клетку со щенками

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В штате Джорджия на юго-востоке США неравнодушные люди заметили собаку, которая тащила за собой по грунтовой дороге клетку со щенками.

Четыре крохи находились внутри металлической конструкции, а их мама была привязана к клетке поводком. Неизвестно, как долго животным пришлось страдать, пока их не обнаружили случайные прохожие - отец и сын, которые не смогли пройти мимо и вызвали волонтеров.

Вскоре мама с детками оказались в приюте.

"Щенки были покрыты блохами, клещами и фекалиями. Они пахли очень-очень плохо, - рассказала директор приюта Марианна Хэган.

- Спасибо добрым людям, которые привезли их".

Животных выкупали, напоили (они очень хотели пить), накормили, после чего обеспечили им медицинскую помощь. Им потребовалась противоглистная терапия, а также лечебные ванны от блох.

Как сообщается, спасенных собак переправят в приют Fancy Cats and Dogs Rescue в Вирджинии, где ветеринары продолжат их лечение и восстановление, после чего маме и малышам найдут любящих хозяев.

Кто так жестоко обошелся с животными, пока не известно, но полиция ищет преступников.

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