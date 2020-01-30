В Сети нашли "реинкарнацию" Grumpy Cat

Кошка Meow Meow (Мяу-Мяу) живет со своей хозяйкой Клэр на Тайване, пишет Bored Panda. "Я увидела ее в зоомагазине.

Бывший владелец бросил кошку по неизвестной причине. В то время ей было 10 месяцев, и мы с младшим братом взяли ее к себе домой",

- рассказала Клэр изданию. По ее словам, Meow Meow появилась на свет еще раньше Grumpy Cat.

Позже выяснилось, что животное больно гипертиреозом. Хозяйке пришлось уйти с работы и заложить дом, чтобы отвезти кошку на дорогостоящее лечение в США. Сейчас она полностью здорова.

Владелица отмечает, что,

несмотря на сердитый взгляд, Мяу-Мяу очень милая. "Каждое утро на массирует меня своими лапками, чтобы разбудить",

- говорит женщина.

А еще, с ее слов, животное очень требовательно к еде: "Она перепробовала почти все, но ей нравится только один вид консервов для кошек".