В Сети нашли "реинкарнацию" Grumpy Cat
Поклонники любимицы соцсетей Grumpy Cat ("сердитая кошка"), которая умерла в мае прошлого года в возрасте семи лет, были поражены, увидев фото животного, невероятно похожего на нее.
Кошка Meow Meow (Мяу-Мяу) живет со своей хозяйкой Клэр на Тайване, пишет Bored Panda. "Я увидела ее в зоомагазине.
Бывший владелец бросил кошку по неизвестной причине. В то время ей было 10 месяцев, и мы с младшим братом взяли ее к себе домой",
- рассказала Клэр изданию. По ее словам, Meow Meow появилась на свет еще раньше Grumpy Cat.
Позже выяснилось, что животное больно гипертиреозом. Хозяйке пришлось уйти с работы и заложить дом, чтобы отвезти кошку на дорогостоящее лечение в США. Сейчас она полностью здорова.
Владелица отмечает, что,
несмотря на сердитый взгляд, Мяу-Мяу очень милая. "Каждое утро на массирует меня своими лапками, чтобы разбудить",
- говорит женщина.
А еще, с ее слов, животное очень требовательно к еде: "Она перепробовала почти все, но ей нравится только один вид консервов для кошек".
Конечно поклонникам Grumpy Cat ее никто не заменит, но новая кошечка явно привлекла внимание пользователей соцсетей. Смотрите фото!