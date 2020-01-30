В Латвии средняя почасовая зарплата женщина почти на 15% меньше, чем мужчин

В то же время ЦСУ отметило, что показатель 2018 года является самым низким с 2012 года. В 2017 году женщины в час зарабатывали в среднем на 15,7% меньше, чем мужчины, а самый большой разрыв в оплате труда (17,3%) был отмечен в 2014 году.

Обобщенные данные показывают, что в 2018 году самый большой разрыв в оплате труда мужчин и женщин был в финансовой и страховой отраслях, где средняя почасовая брутто-зарплата мужчин на 27,6% превышала зарплату женщин.

Данные также показывают, что в 2018 году в частном секторе показатель разницы почасовой оплаты труда женщин и мужчин достиг самого низкого уровня - 10,7%. В государственном секторе этот разрыв также уменьшился с 13,7% в 2009 году до 13,4% в 2018 году.

По сравнению с данными 2017 года разрыв в почасовой оплате труда мужчин и женщин сократился на 0,2 процентных пункта в государственном секторе и на 2,7 процентных пункта - в частном секторе.