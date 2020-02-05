Элайджа Вуд встретился с Little Big и станцевал Skibidi

Известно, что музыканты встретили актера в Лос-Анджелесе, куда приехали на премьеру фильма "Иди к папочке". Самый знаменитый "хоббит" показал артистам, что умеет "зажигать".

Напомним, в картине "Иди к папочке" Элайджа Вуд сыграл сына, который получил приглашение от отца приехать в его дом, чтобы помириться. Внезапно парень узнает о тайном прошлом своего папы.

Премьера прошла во вторник, 4 февраля, в Лос-Анджелесе, где побывали Илья Прусикин и Софья Таюрская.