Ср, 5.02.2020
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Элайджа Вуд встретился с Little Big и станцевал Skibidi

ФОТО: Reuters/ScanPix/ TVNET/ коллаж TVNET

Звезда картины "Властелин колец" станцевал вместе с популярной группой Little Big под песню Skibidi. Артисты поделились общей фотографией в Instagram.

Известно, что музыканты встретили актера в Лос-Анджелесе, куда приехали на премьеру фильма "Иди к папочке". Самый знаменитый "хоббит" показал артистам, что умеет "зажигать".

Напомним, в картине "Иди к папочке" Элайджа Вуд сыграл сына, который получил приглашение от отца приехать в его дом, чтобы помириться. Внезапно парень узнает о тайном прошлом своего папы.

Премьера прошла во вторник, 4 февраля, в Лос-Анджелесе, где побывали Илья Прусикин и Софья Таюрская. 

Как передает портал Medialeaks.ru, танец Вуда и музыкантов из России был опубликован в TikTok-аккаунте Little Big. За пару часов это видео набрало десятки тысяч лайков.

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