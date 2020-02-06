Яна Брук теперь берет уроки вокала в Национальной опере и посещает психолога

TVNET связался с красавицей и узнал, какие изменения произошли в ее жизни в последнее время.

"Во-первых, я серьезно начала заниматься вокалом. У меня замечательный педагог. Он - латвийский оперный певец", - поделилась с нами Яна.

Как объяснила Брук, первое занятие было проверочным. Педагог подчеркнул, что у Яны хорошие данные и, определенно, голос можно будет быстро поставить.

Яна Брук ФОТО: скриншот https://www.instagram.com/yanaabruk/

На своей странице в Instagram блондинка рассказала в сторис, что недавно рассталась со своим парнем. Она начала посещать психолога, и эти сеансы помогли ей лучше разобраться в себе и окружающих.

Кроме того, Яна отметила, что ее жизнь не только изменилась, но и наполнилась новыми занятиями. Кроме основной деятельности, вокала и работы арт-директором лаунж-бара, Брук занимается боксом и стала совладелицей модного шоурума.

"Все так неожиданно закрутилось. Не знаю, как теперь все это совместить", - добавила девушка.

Ранее Яна Брук высказалась о пожарах в Австралии.