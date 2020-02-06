Яна Брук теперь берет уроки вокала в Национальной опере и посещает психолога

Популярный рижский блогер Яна Брук на своей странице в Instagram рассказала, что начала брать уроки вокала в Латвийской национальной опере, а также посещать психолога.
TVNET связался с красавицей и узнал, какие изменения произошли в ее жизни в последнее время.
"Во-первых, я серьезно начала заниматься вокалом. У меня замечательный педагог. Он - латвийский оперный певец", - поделилась с нами Яна.
Как объяснила Брук, первое занятие было проверочным. Педагог подчеркнул, что у Яны хорошие данные и, определенно, голос можно будет быстро поставить.
На своей странице в Instagram блондинка рассказала в сторис, что недавно рассталась со своим парнем. Она начала посещать психолога, и эти сеансы помогли ей лучше разобраться в себе и окружающих.
Кроме того, Яна отметила, что ее жизнь не только изменилась, но и наполнилась новыми занятиями. Кроме основной деятельности, вокала и работы арт-директором лаунж-бара, Брук занимается боксом и стала совладелицей модного шоурума.
"Все так неожиданно закрутилось. Не знаю, как теперь все это совместить", - добавила девушка.