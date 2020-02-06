Чт, 6.02.2020
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Яна Брук теперь берет уроки вокала в Национальной опере и посещает психолога

Яна Брук

ФОТО: личный архив Яны Брук

Популярный рижский блогер Яна Брук на своей странице в Instagram рассказала, что начала брать уроки вокала в Латвийской национальной опере, а также посещать психолога. 

TVNET связался с красавицей и узнал, какие изменения произошли в ее жизни в последнее время. 

"Во-первых, я серьезно начала заниматься вокалом. У меня замечательный педагог. Он - латвийский оперный певец", - поделилась с нами Яна. 

Как объяснила Брук, первое занятие было проверочным. Педагог подчеркнул, что у Яны хорошие данные и, определенно, голос можно будет быстро поставить. 

Яна Брук

ФОТО: скриншот https://www.instagram.com/yanaabruk/

На своей странице в Instagram блондинка рассказала в сторис, что недавно рассталась со своим парнем. Она начала посещать психолога, и эти сеансы помогли ей лучше разобраться в себе и окружающих. 

Кроме того, Яна отметила, что ее жизнь не только изменилась, но и наполнилась новыми занятиями. Кроме основной деятельности, вокала и работы арт-директором лаунж-бара, Брук занимается боксом и стала совладелицей модного шоурума. 

"Все так неожиданно закрутилось. Не знаю, как теперь все это совместить", - добавила девушка. 

Ранее Яна Брук высказалась о пожарах в Австралии

ФОТО: https://www.instagram.com/yanaabruk/ скриншот

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