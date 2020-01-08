Ср, 8.01.2020
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  • "Это похоже на божью кару": Яна Брук высказалась о пожарах в Австралии

"Это похоже на божью кару": Яна Брук высказалась о пожарах в Австралии

Яна Брук

ФОТО: https://www.instagram.com/yanaabruk/

Популярный рижский блогер Яна Брук на своей странице в Instagram поделилась мнением о пожарах в Австралии. 

В сторис Брук отметила, что ее спрашивают: "Почему ты не делишься новостями про Австралию". Красавица отметила, что если она не делится в ленте страшными фото из Австралии - это не значит, что ей все равно.

"Я прекрасно понимаю, что сейчас происходит в Австралии. Что за кошмар происходит, что за ужас. Но если я не выставляю в своем Instagram или сторис посты "Pray for Australia" - это не означает, что я не переживаю", - объяснила блогер. 

Яна подчеркнула, что она осознает весь ужас происходящего. Девушка сочувствует всем жителям этого уникального материка. 

"Это похоже на божью кару. Все начало гореть - целый материк. И знаете что? Во всем виноваты люди!" - указала Яна. 

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