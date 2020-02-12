Ср, 12.02.2020
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Хабиба Нурмагомедова признали лучшим бойцом ММА в мире

Хабиб Нурмагомедов

ФОТО: AP/Scanpix

Дагестанский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг статистического портала Sherdog лучших бойцов мира без учёта весовых категорий.

31-летний Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), обошёл в рейтинге американца Джона Джонса. Третью строчку в рейтинге занимает американец Генри Сехудо.

"Нурмагомедову потребовалось менее 15 минут, чтобы победить Дастина Порье. Он побеждает так легко. Его победная серия достигла уже 12 поединков - это столько же, сколько у его следующего соперника Тони Фергюсона", - говорится в сообщении Sherdog.

Хабиб Нурмагомедов сместил с первой строчки Джона Джонса, который в минувшие выходные с трудом защитил свой чемпионский титул в полутяжёлом весе. Многие спортивные эксперты считают, что победу в том поединки должны были присудить его сопернику Доминику Рейесу.

Четвёртое место в рейтинге Sherdog занимает Стипе Миочич, затем идут Дэниел Кормье, Исраэль Адесанья, Камару Усман, Деметриус Джонсон, Тони Фергюсон и Александр Волкановски. 

Добавим, что на сайте UFC первое место по-прежнему занимает Джон Джонс.

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