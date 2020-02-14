Пт, 14.02.2020
Что касается "родителя № 1 и родителя № 2"… Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама. Владимир Путин, президент России

IKEA запустила интернет-магазин в Латвии

Магазин IKEA.

ФОТО: LETA

Известная во всем мире сеть мебельных магазинов IKEA в феврале запустила интернет-торговлю: теперь латвийцы могут приобрести все, что им нужно, не выходя из дома. 

Представители IKEA пояснили, что ранее люди могли на сайте ознакомиться с каталогом, но не сделать заказ. Сейчас все, у кого есть карта IKEA Family, могут  приобрести товары в интернет-магазине, сообщает агентство LETA.

Для этого необходимо зарегистрироваться на ikea.lv. Клиенты смогут выбрать вариант получения товара - или в магазине, или заказав доставку за дополнительную плату. 

В Риге IKEA открылась 30 августа 2019 года, площадь магазина - 34 500 квадратных метров. Общие затраты на создание магазина составили порядка 50 млн евро.

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