Ср, 26.02.2020
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В Одни Ворота: Заливщик льда в воротах клуба НХЛ и "Интер" с нашивками в поддержку Уханя
Подкаст Radio SWH+

Нашивка на футболке "Интера"

ФОТО: EPA/Scanpix

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

  • Полтора периода в воротах топ-клуба играл возрастной любитель.

Команда НХЛ "Каролина" играла обычный матч чемпионата против "Торонто", но во втором периоде осталась без двух вратарей - оба травмировались по ходу игры. В ворота встал 42-летний заливщик льда, у которого есть только небольшой любительский бэкап.

В итоге он пропустил всего две шайбы, но зато в третьем периоде отбил 7 из 7 бросков, а "Каролина" в итоге победила. Губернатор Северной Каролины пообещал сделать кипера почётным гражданином штата.

  • В миланском дерби "Интер" поддержал Китай.

Команда играла с нашивкой в поддержку Уханя - очага короновируса. А всё из-за того, что в Италии больше подтверждённых случаев коронавируса, чем в любой другой европейской стране и цифры продолжают расти.

  • В выходные Месси накидал четвёрку "Эйбару".

Twitter "Эйбара": "Ты заставляешь нас страдать. Ты делаешь нам больно. Но мы стойко переживаем это событие: И у нас нет другого выбора, кроме как встать и аплодировать тебе".

Эта и другая спортивная красота в новом выпуске "В Одни Ворота!" на SWH+

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