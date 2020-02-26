В Одни Ворота: Заливщик льда в воротах клуба НХЛ и "Интер" с нашивками в поддержку Уханя

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Полтора периода в воротах топ-клуба играл возрастной любитель.

Команда НХЛ "Каролина" играла обычный матч чемпионата против "Торонто", но во втором периоде осталась без двух вратарей - оба травмировались по ходу игры. В ворота встал 42-летний заливщик льда, у которого есть только небольшой любительский бэкап.

В итоге он пропустил всего две шайбы, но зато в третьем периоде отбил 7 из 7 бросков, а "Каролина" в итоге победила. Губернатор Северной Каролины пообещал сделать кипера почётным гражданином штата.

В миланском дерби "Интер" поддержал Китай.

Команда играла с нашивкой в поддержку Уханя - очага короновируса. А всё из-за того, что в Италии больше подтверждённых случаев коронавируса, чем в любой другой европейской стране и цифры продолжают расти.

В выходные Месси накидал четвёрку "Эйбару".

Twitter "Эйбара": "Ты заставляешь нас страдать. Ты делаешь нам больно. Но мы стойко переживаем это событие: И у нас нет другого выбора, кроме как встать и аплодировать тебе".