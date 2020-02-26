В Одни Ворота: Заливщик льда в воротах клуба НХЛ и "Интер" с нашивками в поддержку Уханя
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Полтора периода в воротах топ-клуба играл возрастной любитель.
Команда НХЛ "Каролина" играла обычный матч чемпионата против "Торонто", но во втором периоде осталась без двух вратарей - оба травмировались по ходу игры. В ворота встал 42-летний заливщик льда, у которого есть только небольшой любительский бэкап.
В итоге он пропустил всего две шайбы, но зато в третьем периоде отбил 7 из 7 бросков, а "Каролина" в итоге победила. Губернатор Северной Каролины пообещал сделать кипера почётным гражданином штата.
- В миланском дерби "Интер" поддержал Китай.
Команда играла с нашивкой в поддержку Уханя - очага короновируса. А всё из-за того, что в Италии больше подтверждённых случаев коронавируса, чем в любой другой европейской стране и цифры продолжают расти.
- В выходные Месси накидал четвёрку "Эйбару".
Twitter "Эйбара": "Ты заставляешь нас страдать. Ты делаешь нам больно. Но мы стойко переживаем это событие: И у нас нет другого выбора, кроме как встать и аплодировать тебе".
Эта и другая спортивная красота в новом выпуске "В Одни Ворота!" на SWH+