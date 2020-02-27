Инфектологи рекомендуют во время школьных каникул не ехать за границу

В случае вспышки нового коронавируса Covid-19 во время школьных каникул не рекомендуется отправляться за границу, заявила главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.
"Принимая во внимание, что география затронутых коронавирусом территорий расширяется, во время планирования школьных каникул не рекомендуется выезжать за пределы страны. Февраль и март - это те месяцы, когда многие жители Латвии едут в Италию и на другие европейские горнолыжные курорты, однако, принимая во внимание распространение вируса, необходимость такой поездки стоит очень критично оценить", - приводит слова Розентале агентство LETA.
Она напомнила, что все взрослые с подозрением на коронавирус доставляются в Латвийский центр инфектологии, а дети - в Детскую клиническую университетскую больницу. Центр инфектологии готов принять пациентов и обеспечить услуги по лечению, отметила она.
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По ее словам, ситуация в мире и Европе быстро меняется, но Минздрав с 24 февраля назвал Китай, Южную Корею, Иран, а также итальянские регионы Ломбардия и Венето территориями, затронутыми коронавирусом.
Ранее первый случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован в Эстонии - гражданин Ирана с видом на жительство в Эстонии прибыл из Ирана. Там он долгое время пребывал по работе, в Эстонию он приехал на автобусе из Риги в среду вечером. В свою очередь в Ригу он прибыл на самолете транзитом через Турцию. Он позвонил на номер 112, когда ему сообщили, что кто-то из его родственников заболел.
После того, как мужчина связался с Центром тревоги, его госпитализировали.
На данный момент чиновники связались с автобусной фирмой и со всеми пассажирами автобуса, где был заболевший. Всего в автобусе было 24 человека. Людей проинструктировали, что делать.
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