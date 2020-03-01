Беженцев все чаще возвращают в Латвию; здесь они остаются без жилья и денег

Ранее в рамках программы перемещения беженцев из Турции, Греции и Италии наша страна приняла 374 человека. Практически все они покинули Латвию в поисках лучшей доли — чаще всего в Германии.

Однако высланные из Германии обратно в Латвию беженцы-эритрейцы Эрмес и Абсалам оказались здесь никому не нужными и едва не стали бездомными. На помощь им пришли лишь добровольцы из организации "Хочу помочь беженцам", которые жертвуют деньги их проживание в одном из рижских хостелов.

Никакой поддержки от государства им не положено — в Латвии попросту нет механизма, предполагающего помощь беженцам, которые были высланы обратно из другой страны-участницы ЕС.

"Своей жизнью не доволен. Ни работы, ни денег. Нет помощи от вашей страны. Нет семьи, к которой можно обратиться за помощью, нет друзей здесь. Понадобились бы курсы латышского, чтобы найти работу. Мне нужна работа",

— говорит Эрмес.

Теперь оба беженца признают, что принятое ими в 2017 году решение покинуть Латвию было ошибкой — ведь тогда им были положены и языковые курсы, и менторы, и предложения работы. Тогда их отпугнули мизерные пособия.

Теперь же все придется начинать с нуля.

Ранее в прошлом году Германия выслала в Латвию 18 беженцев, в этом году — уже троих. Общество "Хочу помочь беженцам" бьет тревогу и призывает политиков обратить внимание на эту проблему.