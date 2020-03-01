Беженцев все чаще возвращают в Латвию; здесь они остаются без жилья и денег

Германия все чаще высылает обратно в Латвию уехавших отсюда беженцев из третьих стран, тем временем латвийские политики не спешат им с помощью, сообщает телеканал TV3.
Ранее в рамках программы перемещения беженцев из Турции, Греции и Италии наша страна приняла 374 человека. Практически все они покинули Латвию в поисках лучшей доли — чаще всего в Германии.
Однако высланные из Германии обратно в Латвию беженцы-эритрейцы Эрмес и Абсалам оказались здесь никому не нужными и едва не стали бездомными. На помощь им пришли лишь добровольцы из организации "Хочу помочь беженцам", которые жертвуют деньги их проживание в одном из рижских хостелов.
Никакой поддержки от государства им не положено — в Латвии попросту нет механизма, предполагающего помощь беженцам, которые были высланы обратно из другой страны-участницы ЕС.
"Своей жизнью не доволен. Ни работы, ни денег. Нет помощи от вашей страны. Нет семьи, к которой можно обратиться за помощью, нет друзей здесь. Понадобились бы курсы латышского, чтобы найти работу. Мне нужна работа",
— говорит Эрмес.
Теперь оба беженца признают, что принятое ими в 2017 году решение покинуть Латвию было ошибкой — ведь тогда им были положены и языковые курсы, и менторы, и предложения работы. Тогда их отпугнули мизерные пособия.
Теперь же все придется начинать с нуля.
Ранее в прошлом году Германия выслала в Латвию 18 беженцев, в этом году — уже троих. Общество "Хочу помочь беженцам" бьет тревогу и призывает политиков обратить внимание на эту проблему.
Тем временем в Министерстве внутренних дел проблемы не видят — пока никто не жаловался, что беженцы стали бездомными. Однако в министерстве уже выразили готовность внести изменения в правила центра приема беженцев в Муцениеках, чтобы высланные из Германии мигранты могли находится в центре до тех пор, пока не найдут жилье и работу.