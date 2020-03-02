Вт, 3.03.2020
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Декларации о доходах: латвийцы бьют рекорды по темпу и объему
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Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

1 марта в Латвии началась подача ежегодных деклараций о доходах. С конца прошлой недели до середины дня понедельника декларации подали уже более 200 тысяч латвийцев. 

По наблюдениям телеканала TV3, в главное управление Службы госдоходов (СГД) в Риге, декларацию пришли подать в основном пожилые люди - поколение помоложе делает это онлайн в системе EDS.  Опрошенные журналистами посетители выразили удовлетворение хорошо организованным и быстрым обслуживанием. 

"Дополнительные сотрудники работают у каждого столика, и это помогает уменьшить напряжение и принять декларации прямо у столика. По сравнению с таким же периодом прошлого года, мы приняли на 10% деклараций больше, у меня есть подозрение, что на все 18%", - говорит Наталия Конопецка, представитель СГД. 

Конопецка рассказала, что суммы, которые государство должно вернуть как переплату - очень разные.

"Я сама видела, что люди получат и 600, и 1000 евро, но это может быть связано с оправданными расходами, страхованием, пенсионными накоплениями. Все случаи индивидуальны", - отметила Конопецка.

Что касается тех, кто остался государству должен -  чаще всего это люди, чьи доходы в 2019 году составили более 62 800 евро брутто и 55 000 евро брутто в 2018 году, отметила представитель СГД. 

Наиболее удобный способ подать декларацию, который рекомендует СГД, - это система электронной декларации СГД (EDS). Система работала с перебоями первые часы с момента старта подачи деклараций, но сейчас уже все в порядке. 

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