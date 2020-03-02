Декларации о доходах: латвийцы бьют рекорды по темпу и объему

По наблюдениям телеканала TV3, в главное управление Службы госдоходов (СГД) в Риге, декларацию пришли подать в основном пожилые люди - поколение помоложе делает это онлайн в системе EDS. Опрошенные журналистами посетители выразили удовлетворение хорошо организованным и быстрым обслуживанием.

"Дополнительные сотрудники работают у каждого столика, и это помогает уменьшить напряжение и принять декларации прямо у столика. По сравнению с таким же периодом прошлого года, мы приняли на 10% деклараций больше, у меня есть подозрение, что на все 18%", - говорит Наталия Конопецка, представитель СГД.

Конопецка рассказала, что суммы, которые государство должно вернуть как переплату - очень разные.

"Я сама видела, что люди получат и 600, и 1000 евро, но это может быть связано с оправданными расходами, страхованием, пенсионными накоплениями. Все случаи индивидуальны", - отметила Конопецка.

Что касается тех, кто остался государству должен - чаще всего это люди, чьи доходы в 2019 году составили более 62 800 евро брутто и 55 000 евро брутто в 2018 году, отметила представитель СГД.