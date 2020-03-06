Пт, 6.03.2020
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  • "Это игра!": Диана Пирагс о песнях Юлии Началовой, шоу "Голос", роли матери и ставках

"Это игра!": Диана Пирагс о песнях Юлии Началовой, шоу "Голос", роли матери и ставках

Диана Пирагс

ФОТО: Viktors Devjatovs/TVNET

Осенью 2019 года RUS.TVNET запустил развлекательное шоу на русском языке "В чём фишка?". Нашим новым гостем стала латвийская певица Диана Пирагс. 

Диана Пирагс – латвийская певица, которая уникальна тем, что выступает на восьми языках.

В программе артистки - композиции именитых авторов не только на английском и русском, но и на французском, испанском и итальянском. Диана дочь легендарной латвийской джазовой исполнительницы Ольги Пирагс. По настоянию мамы Диана стала заниматься музыкой, закончила музыкальную школу, освоила джазовые стандарты и поняла, что музыка – это ее жизнь. Сейчас Диана, как и мама, стала педагогом. Она активно работает над очередным сольным альбомом и гастролирует по Латвии и за ее пределами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Диана рассказала нам:

  • Какое место в ее жизни имели песни Юлии Началовой;
  • О влиянии известной матери;
  • Про опоздание на собственное выступление;
  • Судьбоносной поездке на Мальту;
  • Почему она не хочет принимать участие в шоу "Голос";
  • Об отношении к X Faktors и конкурсу "Евровидение".

Впрочем, в нашем разговоре было не только это, но и многое другое.

Видео: Интервью с Дианой Пирагс на программе "В чем фишка?"

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