"Это игра!": Диана Пирагс о песнях Юлии Началовой, шоу "Голос", роли матери и ставках

Осенью 2019 года RUS.TVNET запустил развлекательное шоу на русском языке "В чём фишка?". Нашим новым гостем стала латвийская певица Диана Пирагс.
Диана Пирагс – латвийская певица, которая уникальна тем, что выступает на восьми языках.
В программе артистки - композиции именитых авторов не только на английском и русском, но и на французском, испанском и итальянском. Диана дочь легендарной латвийской джазовой исполнительницы Ольги Пирагс. По настоянию мамы Диана стала заниматься музыкой, закончила музыкальную школу, освоила джазовые стандарты и поняла, что музыка – это ее жизнь. Сейчас Диана, как и мама, стала педагогом. Она активно работает над очередным сольным альбомом и гастролирует по Латвии и за ее пределами.
Диана рассказала нам:
- Какое место в ее жизни имели песни Юлии Началовой;
- О влиянии известной матери;
- Про опоздание на собственное выступление;
- Судьбоносной поездке на Мальту;
- Почему она не хочет принимать участие в шоу "Голос";
- Об отношении к X Faktors и конкурсу "Евровидение".
Впрочем, в нашем разговоре было не только это, но и многое другое.
Видео: Интервью с Дианой Пирагс на программе "В чем фишка?"