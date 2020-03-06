"Это игра!": Диана Пирагс о песнях Юлии Началовой, шоу "Голос", роли матери и ставках

В программе артистки - композиции именитых авторов не только на английском и русском, но и на французском, испанском и итальянском. Диана дочь легендарной латвийской джазовой исполнительницы Ольги Пирагс. По настоянию мамы Диана стала заниматься музыкой, закончила музыкальную школу, освоила джазовые стандарты и поняла, что музыка – это ее жизнь. Сейчас Диана, как и мама, стала педагогом. Она активно работает над очередным сольным альбомом и гастролирует по Латвии и за ее пределами.