Сб, 7.03.2020
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Василиса Володина назвала 3 знака Зодиака - главных везунчиков марта 2020 года

ФОТО: instagram.com/vasilisa.volodina

Известный российский астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, представителям которых больше других повезет в марте 2020 года. Не вы ли это?

Стрелец

По прогнозу астролога, Стрельцов ждет очень яркий и насыщенный месяц. Представителям этого знака Зодиака Василиса Володина рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, общаться с друзьями и заводить новые знакомства. Благодаря этому Стрельцы обретут вдохновение и силы для позитивного изменения своей жизни.

В марте эти люди получат великолепный шанс для собственного развития, что непременно скажется и на финансовом благополучии в будущем.

Водолей

Водолеев ждет завал проблем, накопившихся за долгое время. Однако преимущество представителей этого знака Зодиака в том, что в марте 2020 года они испытают прилив жизненных сил и быстро справятся с тем, чем не могли заняться в течение долгого времени. Успех будет поджидать Водолеев везде, уверяет астролог.

В личной жизни произойдет позитивный рывок, который поможет вывести  отношения на новый уровень. Следует лишь реально оценивать ситуацию и не впадать в иллюзии.

Рыбы

Еще одними везунчиками марта 2020-го, по прогнозу Василисы Володиной, станут Рыбы. Они добьются долгожданного успеха на службе иполучат  ощутимые финансовые бонусы.

В этом месяце раскроется творческий потенциал представителей данного знака Зодиака, и на любовном фронте у них произойдут перемены к лучшему.

Одиноких Рыб ожидает позитивное знакомство и романтический период, обещает Василиса Володина.

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