УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность приостановки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Catalunya Radio.
Стоит отметить, что розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы находятся в самом разгаре. Матчи плей-офф пока играют, правда, некоторые из них проходят при пустых трибунах. Уже известно, что без зрителей пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи", "ПСЖ" и "Боруссией", а также "Валенсией" и "Аталантой".
В Лиге Европы людей не пустят на матчи "Вулверхэмптон" - "Олимпиакос", "Хетафе" - "Интер", "Севилья" - "Рома", а также, скорее всего, ЛАСК - "Манчестер Юнайтед".
Sport24 сообщает, что турниры могут приостановить, начиная со стадии 1/4 финала. Матчи этой стадии запланированы на апрель.
Напомним, что в Италии уже введена более жёсткая мера карантина - все спортивные мероприятия, включая футбольный чемпионат, отменены до 3 апреля.
Во многих странах Европы пока такого запрета нет, но некоторые матчи переносят или проводят без зрителей в Польше, Португалии, Дании, Франции, Испании и Германии.
Пока неизвестно, что будет с чемпионатом Европы по футболу, который запланирован с 12 июня по 12 июля. Руководство УЕФА пока не рассматривает вариант с переносом Евро-2020, а глава организации Александер Чеферин и вовсе настаивает на проведении турнира в запланированные сроки.