УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы

Стоит отметить, что розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы находятся в самом разгаре. Матчи плей-офф пока играют, правда, некоторые из них проходят при пустых трибунах. Уже известно, что без зрителей пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи", "ПСЖ" и "Боруссией", а также "Валенсией" и "Аталантой".

В Лиге Европы людей не пустят на матчи "Вулверхэмптон" - "Олимпиакос", "Хетафе" - "Интер", "Севилья" - "Рома", а также, скорее всего, ЛАСК - "Манчестер Юнайтед".

Sport24 сообщает, что турниры могут приостановить, начиная со стадии 1/4 финала. Матчи этой стадии запланированы на апрель.

Напомним, что в Италии уже введена более жёсткая мера карантина - все спортивные мероприятия, включая футбольный чемпионат, отменены до 3 апреля.

Во многих странах Европы пока такого запрета нет, но некоторые матчи переносят или проводят без зрителей в Польше, Португалии, Дании, Франции, Испании и Германии.