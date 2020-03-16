Для предпринимателей планируются налоговые каникулы сроком до трех лет

Чтобы обеспечить поддержку предпринимателям и работающим, планируется предусмотреть для предпринимателей налоговые каникулы сроком до трех лет, сообщил министр финансов Янис Рейрс на заседании группы по мерам поддержки предпринимательства и оперативному устранению экономических последствий эпидемии Covid-19.
Рабочая группа рассматривала сегодня три вопроса - о продлении налоговых каникул, оплачиваемых государством больничных листах и программе кредитных гарантий Altum.
Генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Ивета Яунземе сообщила, что закон предусматривает налоговые каникулы сроком на год, но будут рассмотрены поправки об их продлении до трех лет.
Условия предоставления налоговых каникул будут сохранены. СГД проанализирует, как предприятие платило налоги ранее, и рассмотрит заявки в индивидуальном порядке, а не автоматически. К этому привлечены дополнительные работники.