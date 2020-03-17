Вт, 17.03.2020
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Больничные за счет госбюджета и налоговые каникулы: Кабмин принял антикризисные меры
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Кабинет министров Латвии принял ряд мер, призванных снизить негативные последствия для экономики из-за распространения коронавируса Covid-19, сообщает агентство LETA.

В частности, правительство решила покрывать больничные работникам предприятий за счет госбюджета, отсрочить авансовые взносы подоходного налога с населения и продлить налоговые каникулы для предпринимателей с одного года до трех лет.

Также принято решение о финансовой поддержке предпринимательской деятельности.

Как пояснило агентству Министерство финансов, все вышеупомянутые меры правительство в силах осуществить благодаря ответственной фискальной политике, которая велась в стране до сих пор — расходы страны не превышали ее доходов. Именно поэтому в нынешней кризисной ситуации государство может воспользоваться средства Госкассы для обеспечения необходимой поддержки для предпринимателей и работников.

Ранее сообщалось, что работающие в Латвии представительства крупных банков готовы идти навстречу жителям и предприятиям, попавшим в затруднительное положение из-за экономических последствий пандемии коронавируса.

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