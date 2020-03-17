Больничные за счет госбюджета и налоговые каникулы: Кабмин принял антикризисные меры
Кабинет министров Латвии принял ряд мер, призванных снизить негативные последствия для экономики из-за распространения коронавируса Covid-19, сообщает агентство LETA.
В частности, правительство решила покрывать больничные работникам предприятий за счет госбюджета, отсрочить авансовые взносы подоходного налога с населения и продлить налоговые каникулы для предпринимателей с одного года до трех лет.
Также принято решение о финансовой поддержке предпринимательской деятельности.
Как пояснило агентству Министерство финансов, все вышеупомянутые меры правительство в силах осуществить благодаря ответственной фискальной политике, которая велась в стране до сих пор — расходы страны не превышали ее доходов. Именно поэтому в нынешней кризисной ситуации государство может воспользоваться средства Госкассы для обеспечения необходимой поддержки для предпринимателей и работников.
Ранее сообщалось, что работающие в Латвии представительства крупных банков готовы идти навстречу жителям и предприятиям, попавшим в затруднительное положение из-за экономических последствий пандемии коронавируса.