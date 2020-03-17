Больничные за счет госбюджета и налоговые каникулы: Кабмин принял антикризисные меры

В частности, правительство решила покрывать больничные работникам предприятий за счет госбюджета, отсрочить авансовые взносы подоходного налога с населения и продлить налоговые каникулы для предпринимателей с одного года до трех лет.

Как пояснило агентству Министерство финансов, все вышеупомянутые меры правительство в силах осуществить благодаря ответственной фискальной политике, которая велась в стране до сих пор — расходы страны не превышали ее доходов. Именно поэтому в нынешней кризисной ситуации государство может воспользоваться средства Госкассы для обеспечения необходимой поддержки для предпринимателей и работников.