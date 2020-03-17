Rimi вводит специальное время посещения для пожилых и других групп риска

Как сообщили в компании, с завтрашнего дня эти группы покупателей приглашаются в магазины ежедневно в 8.00 до 10.00 утра.

"В нашей стране проживает много пожилых людей, включая тех, у кого нет родственников или близких, которые могут доставить необходимые повседневные продукты. Так как самые незащищенные в данной ситуации - это пожилые люди, будущие мамы и люди с ограниченными возможностями здоровья, просим остальных членов общества проявить уважение к принятому Rimi Latvia решению и выбирать другое время для посещения магазинов", - сказала руководитель отдела маркетинга и общественных отношений Rimi Latvia Кристине Циемите.

На протяжении уже нескольких недель в магазинах Rimi уделяется повышенное внимание соблюдению мер безопасности, гигиены и дезинфекции согласно требованиям государственных учреждений и внутренним положениям Rimi.

Начиная с прошлой недели Rimi усиленно информирует покупателей о действиях, необходимых для обеспечения защиты себя и окружающих.

В целях способствования дистанцированию со вчерашнего дня по всем каналам связи в магазинах Rimi - на экранах, по радио в магазине и с помощью соответствующих предупредительных знаков - особо подчеркивается необходимость соблюдать дистанцию в 2 метра между посетителями и использовать безналичный расчет при оплате покупок.

В зонах касс, где обычно собирается больше всего людей, размещены дополнительные предупредительные объявления, соответствующая информация отображена также на экранах у касс. Вчера в указанных зонах в Rimi начали размещать специальные разметочные наклейки на полу. В ближайшие дни подобные разметки будут во всех магазинах сетиi.

Кроме того, сейчас рассматривается возможность введения дополнительных решений, чтобы обеспечить наибольшую дистанцию между посетителями и проследить за ее соблюдением.