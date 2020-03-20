В Риге с апреля подешевеет теплоэнергия

С 1 апреля клиенты Rīgas siltums должны будут платить за теплоэнергию 48,08 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без налога на добавленную стоимость, что на 7,4% или 3,82 евро за МВт/ч меньше, чем сейчас, сообщила агентству LETA представитель Комиссии по регулированию общественных услуг (Регулятор) Байба Якобсоне.
Новый тариф на теплоэнергию будет в силе до 31 июля 2021 года. Начиная с 1 августа 2021 года он снизится еще на 1,91 евро за МВт/ч - до 46,17 евро за МВт/ч, если тарифы к тому времени не будут еще раз пересмотрены.
Тарифы на теплоэнергию уменьшились благодаря существенному снижению стоимости закупаемой теплоэнергии, в результате которого расходы Rīgas siltums уменьшились примерно на 11 млн евро.
По словам председателя совета Регулятора Роланда Ирклиса, уже в этом отопительном сезоне за теплоэнергию нужно будет платить меньше, и следующий сезон также принесет позитивные изменения.
Он подчеркнул, что среди столиц соседних стран по выгодности тарифа на теплоэнергию Рига занимает второе место. В Таллине за теплоэнергию нужно платить 50,14 евро за МВт/ч.