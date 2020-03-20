В Риге с апреля подешевеет теплоэнергия

Новый тариф на теплоэнергию будет в силе до 31 июля 2021 года. Начиная с 1 августа 2021 года он снизится еще на 1,91 евро за МВт/ч - до 46,17 евро за МВт/ч, если тарифы к тому времени не будут еще раз пересмотрены.

Тарифы на теплоэнергию уменьшились благодаря существенному снижению стоимости закупаемой теплоэнергии, в результате которого расходы Rīgas siltums уменьшились примерно на 11 млн евро.

По словам председателя совета Регулятора Роланда Ирклиса, уже в этом отопительном сезоне за теплоэнергию нужно будет платить меньше, и следующий сезон также принесет позитивные изменения.