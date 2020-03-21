Депутатов, контактировавших с Кайминьшем, призвали самоизолироваться

Спикер Сейма Инара Мурниеце призвала ради безопасности соблюдать самоизоляцию всем депутатам и работникам Сейма, которые в последнее время общались с Кайминьшем. Мурниеце уже обсудила ситуацию с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Сейчас следует ждать ответа от эпидемиологов, чтобы выяснить, когда Кайминьш мог заразиться, очертить круг людей, с которыми он общался.

На вопрос, возможно ли, что этот случай приведет к прекращению заседаний Сейма, Мурниеце ответила, что пока следует ждать ответа от эпидемиологов, чтобы понять, скольких людей касается заболевание Кайминьша. Сначала нужно получить информацию и понять ситуацию, а затем принимать решения, сказала спикер.

Напомним, депутат Сейма Артус Кайминьш заразился Covid-19. Об этом он сам сообщил в Facebook.