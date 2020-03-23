Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Выходные лучше провести в уединении.

Дева

Энергетика каждого из нас разная по своей силе. На этой неделе звезды позволят Девам плыть по течению жизни самостоятельно. Любой выбор будет правильным, если его хорошенько обдумывать и следовать зову своего сердца. Не стоит бояться делать осознанный выбор.

Сейчас в жизни Дев такой период, когда необходимо разобраться в себе, подумать об ошибках.

В спокойной обстановке будет гораздо проще придумать что-то новое в бизнесе или найти для себя новую цель в жизни.

В любви на этой неделе повезет всем, кто умеет быть отзывчивым и добрым по отношению к близким. Не стоит ругаться из-за мелочей.

Весы

На этой неделе можно без опасений и страхов браться за новые дела. Весам надо стать более отзывчивыми. Если люди увидят в них желание помогать, то у них появится желание оказывать ответную поддержку. Конец марта - отличное время для коллективного труда и взаимовыручки.

На этой неделе правильнее и эффективнее всего будет сначала закрыть незавершенные проекты, а потом уже приниматься за что-то новое.

Начало недели прекрасно подойдет для встреч романтического характера и проведения вечеров с семьей. Можно начать серьезные отношения или завершить те, которые давно не приносят счастья.

Скорпион

Наступает идеальное время для глобальных изменений. Речь может идти о смене работы, поиске новых источников вдохновения и дохода, деловых знакомствах. Особо продуктивных Скорпионов ожидают повышение в должности и большая финансовая удача в целом. Эта идиллия продлится всю неделю, поэтому лучше сосредоточиться на делах.

На выходных на Скорпионов может свалиться много ответственности.

Несмотря на трудности и семейные неурядицы, перемены к лучшему ожидают этих людей и 28-29 марта. Справляться с неурядицами лучше в одиночку.

Стрелец

В жизни Стрельцов может появиться новая переменная. Речь идет о стремительно растущей ревности, причем как со стороны самих Стрельцов, так и со стороны близких, их половинки.

Все основные траты и покупки необходимо совершить до пятницы. С 27 по 29 марта звезды будут не в лучшем расположении духа, поэтому необдуманные приобретения могут ударить по кошельку и настроению.

На работе лучше не нарушать графиков и дедлайнов, не подводить коллег. В некоторых вопросах придется действовать самостоятельно.

Козерог

Наступает идеальное время для сюрпризов. Стоит порадовать любимого человека или родственников подарками. Козероги, которые пока одиноки, могут побаловать самих себя.

Не стоит проявлять скупость по отношению к нравящемуся человеку. Важно уметь уделять ему свое внимание и дарить позитив.

Также Козерогам полезны будут физические нагрузки.

Водолей

У Водолеев ожидается непростая неделя, так как настроение и энергетика звезд будут постоянно меняться. Попасть в затруднительное положение можно даже из-за небольшой ошибки. На работе и в семье следует воздержаться от критики. Лучше говорить только хорошее.

Не стоит выяснять отношения со своей половинкой или с друзьями. Это может стать началом конца. Доброта и открытость помогут Водолеям.

В работе стоит быть как можно более осторожными с составлением документации и подписанием бумаг.

Рыбы

На этой неделе Рыбам стоит быть как можно более активными, особенно на выходных и в пятницу. Это касается физической составляющей и активности в целом. Звезды и планеты хотят, чтобы Рыбы больше двигались. Это поможет им стать более оптимистичными, сильными, харизматичными и привлекательными.

Полезными будут также позитивные установки на каждый день. Они помогут Рыбам привлечь в свою жизнь счастье и успех.

Позитивные мысли - главный строительный материал для приятного будущего. В целом неделя будет крайне удачной для всех представителей этого знака.