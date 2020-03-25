Премьер обещает расширить поддержку предпринимателям во время кризиса, вызванного Covid-19

Вначале поддержка планируется примерно для 40 отраслей, но позже последует разработка более конкретных критериев помощи, и список отраслей может увеличиться. Цель правительства состоит в том, чтобы предприниматели уже на этой неделе могли подать заявки на пособия, а на следующей неделе началась их выплата.

Кариньш напомнил, что правительство вчера фактически увеличило дефицит бюджета на 300 млн евро, и эти средства будут использованы для выплаты пособий за простой, доплат медикам и других антикризисных мер.

Премьер подчеркнул, что в целом ситуация с распространением Covid-19 постоянно меняется, поэтому в настоящее время сложно прогнозировать, какие решения потребуются через несколько дней или недель.

Если распространение болезни пойдет на спад, правительство рассмотрит постепенную отмену ограничений, но пока трудно прогнозировать, когда это произойдет. По словам премьера, основные надежды связаны не с полной ликвидацией вспышки Covid-19, а с контролем за распространением болезни.