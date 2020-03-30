В марте без работы остались уже 2903 человека

С утра пятницы число безработных выросло еще на 346 человек, таким образом, в марте работы лишились 2903 человека, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве занятости (NVA).
Общее число безработных по стране на данный момент составляет 61 150 человек, свидетельствуют данные NVA.
Агентство получило уведомления уже от 17 работодателей о планируемых коллективных увольнениях, которые в целом коснутся 3197 работников.
Уведомления о коллективных увольнениях подали компании, работающие в сфере транспорта и хранения, размещения туристов и общепита, оптовой и розничной торговли, вывоза отходов, обрабатывающей промышленности, недвижимости, искусства, развлечений, отдыха, профессиональных, научных и технических услуг, а также в лесном хозяйстве.
В NVA на данный момент зарегистрировано 27 607 вакансий, что на 694 меньше, чем в пятницу утром.
Руководитель NVA Эвита Симсоне в интервью Латвийскому радио отметила, что пока прирост количества безработных умеренный, и это еще нельзя назвать кризисом, однако реальная ситуация будет видна только в середине апреля, когда пройдет примерно месяц после объявления чрезвычайного положения.