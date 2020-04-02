В Латвии от гриппа умерли еще три человека

В целом в этом сезоне от гриппа и его осложнений скончалось 23 человека. Возраст умерших составил от 38 до 92 лет, среди них было 13 женщин и десять мужчин, почти все имели сопутствующие хронические заболевания.

Больницы в Даугавпилсе, Резекне, Елгаве и Риге сообщили о девяти госпитализированных больных гриппом, в том числе у троих была пневмония.

С начала сезона в этом году констатировано 1704 случая гриппа, в больницах лечились 1245 человек с гриппом и 228 с пневмонией после гриппа.

Эпидемиологи считают началом сезона гриппа 30 сентября 2019 года, а эпидемия была объявлена 11 декабря.

Интенсивность распространения гриппа в этом сезоне оценивается как средняя, а число госпитализированных пациентов меньше, чем в предыдущие сезоны.