Fitch: возвращение экономики Латвии к развитию произойдет в 2021 году

Международное агентство кредитных рейтингов Fitch Ratings (Fitch) сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Латвии для обязательств в местной и иностранной валюте на уровне "A-", но снизила перспективу со стабильной на негативную.
Fitch связывает это с прогнозируемым ухудшением фискальной ситуации Латвии в 2020-2021 годах с учетом экономического спада в краткосрочной перспективе и ростом расходов в связи с пандемией коронавируса.
Латвийские власти предприняли согласованные усилия по сдерживанию распространения коронавируса и ограничению его социально-экономического влияния.
Однако остаются неясности с продолжительностью этого кризиса и его влиянием на Латвию и страны, с которыми она торгует, пояснили в агентстве.
Fitch отмечает, что основные факторы, поддерживающие кредитный рейтинг Латвии на высоком уровне "A-", - это умеренный дефицит бюджета и госдолг, а также институциональная устойчивость, связанная с членством в ЕС и еврозоне.
Агентство прогнозирует, что пандемия Covid-19 окажет существенное негативное влияние на малую и открытую экономику Латвии - спад в этом году может составить почти 7%, возвращение к развитию произойдет в 2021 году, когда рост внутреннего валового продукта (ВВП) составит 5,2% благодаря росту экспорта, восстановлению потребления и инвестиций.
Также Fitch прогнозирует рост безработицы в этом и будущем году до 9,5% и 10% по сравнению с 6,3% в прошлом году, а дефицит бюджета вырастет до 6,4% от ВВП по сравнению с 0,5% годом ранее. В следующем году дефицит бюджета может уменьшиться до 3% от ВВП.