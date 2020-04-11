Fitch: возвращение экономики Латвии к развитию произойдет в 2021 году

Fitch связывает это с прогнозируемым ухудшением фискальной ситуации Латвии в 2020-2021 годах с учетом экономического спада в краткосрочной перспективе и ростом расходов в связи с пандемией коронавируса.

Латвийские власти предприняли согласованные усилия по сдерживанию распространения коронавируса и ограничению его социально-экономического влияния.

Однако остаются неясности с продолжительностью этого кризиса и его влиянием на Латвию и страны, с которыми она торгует, пояснили в агентстве.

Fitch отмечает, что основные факторы, поддерживающие кредитный рейтинг Латвии на высоком уровне "A-", - это умеренный дефицит бюджета и госдолг, а также институциональная устойчивость, связанная с членством в ЕС и еврозоне.

Агентство прогнозирует, что пандемия Covid-19 окажет существенное негативное влияние на малую и открытую экономику Латвии - спад в этом году может составить почти 7%, возвращение к развитию произойдет в 2021 году, когда рост внутреннего валового продукта (ВВП) составит 5,2% благодаря росту экспорта, восстановлению потребления и инвестиций.