Временным руководителем аэропорта "Рига" назначена Лайла Одиня

Одиня будет руководитель аэропортом "Рига" до момента, пока в конкурсном порядке не будет выбран другой председатель правления.

Одиня является профессионалом в сфере авиации, имеет опыт работы в международных организациях. В совете аэропорта "Рига" она работает с апреля 2018 года. До этого женщина занимала должность исполнительного директора оперативного руководства airBaltic. Работала и в других авиакомпаниях, а также была членом правления Института транспорта и связи (TSI).

Напомним, прежний председатель правления международного аэропорта "Рига" Илона Лице заявила, что уходит с должности по состоянию здоровья.

15 апреля стал ее последним рабочим днем на этом посту.

Лице отметила, что в условиях чрезвычайного положения коллектив аэропорта работал с огромной отдачей, помогая медикам обеспечивать эпидемиологическую безопасность и обеспечивая обслуживание спецрейсов по возвращению домой латвийцев, а также оптимизировал финансовые ресурсы для преодоления кризиса.

Также разработан план мер по обеспечению хозяйственной деятельности аэропорта в условиях чрезвычайного положении и возобновления работы после кризиса.