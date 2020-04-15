Временным руководителем аэропорта "Рига" назначена Лайла Одиня

Чтобы обеспечить непрерывную работу аэропорта "Рига" в кризисных условиях, на пост председателя правления назначена Лайла Одиня. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Лаура Карните.
Одиня будет руководитель аэропортом "Рига" до момента, пока в конкурсном порядке не будет выбран другой председатель правления.
Одиня является профессионалом в сфере авиации, имеет опыт работы в международных организациях. В совете аэропорта "Рига" она работает с апреля 2018 года. До этого женщина занимала должность исполнительного директора оперативного руководства airBaltic. Работала и в других авиакомпаниях, а также была членом правления Института транспорта и связи (TSI).
Напомним, прежний председатель правления международного аэропорта "Рига" Илона Лице заявила, что уходит с должности по состоянию здоровья.
15 апреля стал ее последним рабочим днем на этом посту.
Лице отметила, что в условиях чрезвычайного положения коллектив аэропорта работал с огромной отдачей, помогая медикам обеспечивать эпидемиологическую безопасность и обеспечивая обслуживание спецрейсов по возвращению домой латвийцев, а также оптимизировал финансовые ресурсы для преодоления кризиса.
Также разработан план мер по обеспечению хозяйственной деятельности аэропорта в условиях чрезвычайного положении и возобновления работы после кризиса.
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