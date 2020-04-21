"Джонни, ты?". Фанаты из России атаковали Instagram Джонни Деппа

56-летний Джонни Депп обрадовал своих поклонников и завел личные страницы на Facebook и Instagram. Эта новость вызвала бурную реакцию по всему миру. Российский комик Гарик Харламов призвал подписчиков перейти на страницу Деппа и написать под его постами один единственный комментарий: "Е*****- воробушки, Джонни, ты?". Догадываетесь, что в итоге произошло?
В Instagram-аккаунте Депп опубликовал серьезный ролик, в котором объяснил, что начал вести соцсети, чтобы поддерживать связь с поклонниками в разгар пандемии Covid-19.
"Люди умирают пугающе высокими темпами. Многие из них не в состоянии обеспечить своих детей и их семьи. Я знаю, что на данный момент нам кажется, что наши руки связаны за спиной, и в какой-то степени это так. Но наши умы свободны, и наши сердца не скованы цепями. Мы можем помогать друг другу и заботиться друг о друге, и тогда мы победим", - обратился Джонни к своим подписчикам.
Стоит сказать, что многие поклонники не могли поверить, что страницы действительно ведет сам актер.
Российский комик Гарик Харламов сделал призыв оставить комментарий, ранее подобное уже происходило с аккаунтами Леди Гаги и Сильвестра Сталлоне.
В итоге получилась настоящая атака на Instagram-страницу Деппа. Сначала люди писали лишь предложенную Гариком фразу, а потом начался традиционный "русский чат" с шутками, рекламными объявлениями и рецептами:
"Джонни, а Бредли к Ирке вернулся?", "Долго Джонни будет искать в словаре фразу про воробушков", "Пишите скорее рецепты правильного питания", "Кто сбил курицу возле "Ашана"? Заберите".
Видео собрало 5 миллионов просмотров и 68,2 тысячи комментариев.
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