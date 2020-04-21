"Джонни, ты?". Фанаты из России атаковали Instagram Джонни Деппа

"Люди умирают пугающе высокими темпами. Многие из них не в состоянии обеспечить своих детей и их семьи. Я знаю, что на данный момент нам кажется, что наши руки связаны за спиной, и в какой-то степени это так. Но наши умы свободны, и наши сердца не скованы цепями. Мы можем помогать друг другу и заботиться друг о друге, и тогда мы победим", - обратился Джонни к своим подписчикам.