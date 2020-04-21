Глава СГД: Латвия вошла в кризис Covid-19 с теневой экономикой в размере 20%

По ее словам, поданные в СГД заявки на пособия за простой свидетельствуют о том, что многие предприятия выплачивают зарплаты "в конвертах", поэтому их работники не могут надеяться на большие пособия.

Яунземе считает, что, принимая меры для преодоления кризиса, нужно разобраться также с теневой экономикой.

"Оборот наличных денег фактически остановился, потому что нельзя ввозить средства из-за рубежа. У нас есть возможность сделать все, чтобы преодолеть этот кризис", - сказала Яунземе.

Сегодня очень важно по возможности больше поддерживать предприятия, которые являются крупнейшими налогоплательщиками и "основой нашей экономики", сказала гендиректор СГД.