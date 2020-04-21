Глава СГД: Латвия вошла в кризис Covid-19 с теневой экономикой в размере 20%

В кризис из-за Covid-19 Латвия вошла с теневой экономикой в размере около 20%, сказала на заседании парламентской бюджетно-финансовой комиссии гендиректор Службы государственных доходов (СГД) Иева Яунземе.
По ее словам, поданные в СГД заявки на пособия за простой свидетельствуют о том, что многие предприятия выплачивают зарплаты "в конвертах", поэтому их работники не могут надеяться на большие пособия.
Яунземе считает, что, принимая меры для преодоления кризиса, нужно разобраться также с теневой экономикой.
"Оборот наличных денег фактически остановился, потому что нельзя ввозить средства из-за рубежа. У нас есть возможность сделать все, чтобы преодолеть этот кризис", - сказала Яунземе.
Сегодня очень важно по возможности больше поддерживать предприятия, которые являются крупнейшими налогоплательщиками и "основой нашей экономики", сказала гендиректор СГД.
Как сообщалось, пострадавшим из-за кризиса предприятиям СГД предлагает три вида поддержки - продление сроков уплаты налогов, ускоренный возврат налога на добавленную стоимость и выплату пособий за простой.