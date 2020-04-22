СГД продлила срок уплаты налогов 2873 компаниям

По словам гендиректора СГД Иевы Яунземе на пресс-конференции 17 апреля, в продлении срока уплаты налогов СГД на данный момент отказала только примерно 1% подавших заявки компаний.

Предприниматель может подать заявку на распределение или отсрочку уплаты налоговых платежей на срок до трех лет в электронной системе EDS, заполнив специально разработанную форму. Сделать это необходимо не позднее чем в течение двух месяцев после срока оплаты или дня вступления в силу особого кризисного регулирования, то есть 22 марта 2020 года.

В случае предоставления продления срока уплаты за просроченный платеж не начисляются пени, а соответствующая компания не вносится в базу данных должников СГД.

Информацию о мерах поддержки предприятий в сфере налогов в связи с пандемией Covid-19 можно получить в разделе Covid-19 на сайте СГД, а также в разделе Covid-19 на сайте Министерства финансов www.fm.gov.lv.

В случае возникновения вопросов можно также звонить на специально созданный телефон СГД 67120020 или задавать вопросы электронно в системе EDS.