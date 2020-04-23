Чт, 23.04.2020
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Видео ⟩ Анна Седокова раскрыла пикантные подробности секса втроем

Анна Седокова

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова не перестает удивлять новыми уровнями откровенности. На этот раз во время своего YouTube-шоу "Квартира 69" она раскрыла пикантные подробности о своем сексуальном опыте. 

Гостем выпуска стал рэпер и блогер Kyivstoner. Анна расспрашивала мужчину про его сексуальный опыт и призналась, что у нее был секс втроем. 

"Это было несколько раз", - заявила она. 

Седокова объяснила, что считает, что красиво, когда три женщины вместе.

"Я клянусь, что у меня никогда не было секса, когда два парня и одна девушка. Мне кажется, это не очень правильно... И это у меня было в период "ВИА Гры"", - призналась она. 

Напомним, сейчас Анна состоит в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. 

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