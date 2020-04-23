Чт, 23.04.2020
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  • "Младше на семь лет": Семенович рассказала про своего возлюбленного и возможной свадьбе

"Младше на семь лет": Семенович рассказала про своего возлюбленного и возможной свадьбе

Анна Семенович

ФОТО: Пресс-фото

Российская исполнительница Анна Семенович стала гостьей программы "Алена, Блин!" на канале Super.ru. Звезда впервые рассказала о своем новом избраннике. 

В откровенном интервью Семенович подтвердила, что находится в отношениях с 33-летним мужчиной. Их познакомила подруга и сначала - это не было ничем серьезным. По словам певицы, она рассчитывала на "летнее приключение", но все сложилось иначе. 

"Встретить человека, который как ты - очень сложно", - резюмировала Анна

Исполнительница не стала отрицать слухи о бракосочетании, но сказала, что сейчас они живут на два города, ведь ее возлюбленный из Санкт-Петербурга. Семенович не исключает, что уже в ближайшее время они начнут жить вместе. 

"Я думаю, что все к этому идет", - пояснила она. 

Анна сказала, что они похожи. 

"Он веселый, позитивный, самодостаточный, развивающийся. Увлекающийся эзотерикой, психологией и философией... Мне с ним легко и он мне не выносит мозг", - указала она.

Семенович объяснила, что у ее избранника были серьезные отношения, но нет ни детей и ни брака, как и у нее. 

"В этом и кайф... Мы начинаем с нуля", - подчеркнула певица. 

Анна Семенович отметила, что пока не рассматривает суррогатное материнство и хочет рожать детей сама. Конечно, если возникнут проблемы, тогда будет искать решение.

"Наверное, двух хочу", - сказала она. 

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