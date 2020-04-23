"Младше на семь лет": Семенович рассказала про своего возлюбленного и возможной свадьбе

В откровенном интервью Семенович подтвердила, что находится в отношениях с 33-летним мужчиной. Их познакомила подруга и сначала - это не было ничем серьезным. По словам певицы, она рассчитывала на "летнее приключение", но все сложилось иначе.

"Встретить человека, который как ты - очень сложно", - резюмировала Анна

Исполнительница не стала отрицать слухи о бракосочетании, но сказала, что сейчас они живут на два города, ведь ее возлюбленный из Санкт-Петербурга. Семенович не исключает, что уже в ближайшее время они начнут жить вместе.

"Я думаю, что все к этому идет", - пояснила она.

Анна сказала, что они похожи.

"Он веселый, позитивный, самодостаточный, развивающийся. Увлекающийся эзотерикой, психологией и философией... Мне с ним легко и он мне не выносит мозг", - указала она.

Семенович объяснила, что у ее избранника были серьезные отношения, но нет ни детей и ни брака, как и у нее.

"В этом и кайф... Мы начинаем с нуля", - подчеркнула певица.

Анна Семенович отметила, что пока не рассматривает суррогатное материнство и хочет рожать детей сама. Конечно, если возникнут проблемы, тогда будет искать решение.

"Наверное, двух хочу", - сказала она.