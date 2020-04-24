Экс-вратарь "Реала": "Не представляете, какие грубые вещи говорил Месси"

Польский голкипер оказался в "Реале" в 2007 году, когда одним из лидеров команды был Икер Касильяс. Дудек так и не смог стать основным вратарём "Реала".

В Испании поляк провёл четыре сезона, сыграв всего 12 матчей, но этого хватило, чтобы у вратаря остались незабываемые впечатления от звезды "Барселоны" Лионелся Месси и тренера Хосепа Гвардиолы.

"Он был обманщиком и провокатором, как и вся "Барселона" Гвардиолы. Они всегда были готовы спровоцировать нас и владели этим умением в совершенстве. Это очень ранило Жозе Моуринью и всю команду", - приводит слова Дудека Marca.

"Вы даже не представляете, какие грубые вещи Месси говорил в адрес Пепе и Рамоса. Такого не ждёшь от тихого и, казалось бы, спокойного человека", - добавил поляк.

Досталось от поляка и бывшему партнёру по "Реалу" португальцу Криштиану Роналду. Дудек назвал Роналду высокомерным, но отметил, что за кулисами он "нормальный парень".

"Как и Рауль, он эгоцентричен, жаждет соперничества и является победителем по натуре. Оба предпочли бы выиграть со счётом 2:1 благодаря их голам, чем со счётом 5:0 и с голами других футболистов", - написал Дудек в автобиографии.

Дудек вместе с "Реалом" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Ранее поляк выступал за "Ливерпуль", с которым в 2005 году он выиграл Лигу чемпионов. В составе национальной сборной Польши Дудек провел 60 матчей. В 2011-м Ежи завершил профессиональную карьеру.